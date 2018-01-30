Глава ЦРУ: Россия попытается вмешаться в ноябрьские выборы в США

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью Би-би-си, что, по данным спецслужб США, Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в Америке в ноябре.

По его словам, ЦРУ не заметила уменьшения российских попыток повлиять на исход выборов в США и странах Европы.

Спецслужбы США уже полтора года заявляют, что Россия пыталась повлиять на исход американских выборов в 2016 году.

Майк Помпео почти каждое утро докладывает президенту Трампу об угрозах, стоящих перед страной.

"У нас лучшая в мире шпионская служба", — сказал Помпео в интервью Би-би-си.

"Мы отправляемся туда [за границу] и делаем все, что в наших силах, для того, чтобы раздобыть секретную информацию, которая может помочь американскому народу".

Майк Помпео находится на своем посту всего год. По его словам, его главная задача — дать возможность сотрудникам ЦРУ беспрепятственно делать свое дело.

"Подрывная деятельность" России

Хотя США и Россия продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), Помпео говорит, что считает Россию скорее враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы по поводу подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом. "Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать", — сказал Помпео.

На вопрос, беспокоит ли его активность России в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, глава ЦРУ ответил: "Конечно. Я ожидаю, что они [российские спецслужбы] попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования".

По словам Помпео, США пытаются остановить подрывную деятельность России. Часть этой работы не входит в сферу ответственности ЦРУ — например, проверка источников информации и фейковых новостей.

Но спецслужбы США стараются установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью, используют разные технологии, чтобы остановить подобную деятельность, и пытаются предотвратить российские попытки влияния.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов. Но практически все спецслужбы США уверены, что Россия это делала. Значит ли это, что Помпео сложно лавировать между президентом и спецслужбами?

"Я не занимаюсь лавированием. Меня интересует истина", — сказал в интервью Помпео. "Практически каждый день я лично сообщаю президенту самую достоверную информацию, которая известна ЦРУ".

Помпео проводит брифинги с президентом Трампом, когда тот находится в Вашингтоне. Брифинги затрагивают проблемы текущей политики и стратегические вопросы.

Накануне встреч президента с иностранными лидерами эти брифинги направлены на то, чтобы дать Трампу "стратегическое преимущество".

"Он уделяет много внимания информации — ему интересны факты, о которых мы ему сообщаем. И он хочет понять, почему мы считаем эти факты важными", — говорит Помпео.

Северная Корея

Дональд Трамп, в отличие от других президентов США, постоянно пользуется "Твиттером" и часто использует очень откровенную лексику. Например, он назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и хвастался, что его ядерная кнопка больше, чем кнопка Ким Чен Ына.

Но Майк Помпео считает, что подобные заявления помогли убедить главу Северной Кореи и других мировых лидеров в существующих рисках.

"Посмотрите на слова, которые выбирает президент, многим они близки…. Могу вас заверить, что Ким Чен Ын понимает, что Америка настроена серьезно", — сказал глава ЦРУ.

Ядерная программа Северной Кореи — один из приоритетных вопросов для ЦРУ. "Мы считаем, что он [Ким Чен Ын] сможет запустить ядерную ракету по США в течение нескольких месяцев", — сказал Помпео.

"Наша задача — предоставлять разведданные президенту США, которые позволят ему сделать выбор из ряда возможных сценариев, чтобы уменьшить эту угрозу не только путем дипломатии".

По его словам, президент и администрация Белого дома отдают себе отчет в том, что полноценный конфликт приведет к массовой гибели людей и масштабным разрушениям.

На вопрос, можно ли "убрать со сцены" Ким Чен Ына до того, как он запустит свои ядерные ракеты, Майк Помпео сказал, что "возможны разные варианты", но не стал вдаваться в подробности.