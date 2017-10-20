Глава ЦРУ призвал США приготовиться к удару со стороны КНДР

Глава ЦРУ Майк Помпео предупредил, что ядерное оружие в КНДР практически готово к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, передает телеканал CBS.

”Сейчас их возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто КНДР стоит на пороге достижения этих возможностей”, — сказал Помпео.

По его словам, ядерные возможности КНДР намного совершеннее, чем пять лет назад, и будут еще совершеннее через пять месяцев.

Ранее Пхеньян пригрозил Вашингтону ”неожиданным невероятным ударом”.