Генштаб Украины назвал число погибших военных с начала операции в Донбассе

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили более 10 тыс. военнослужащих.

”По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10710 военнослужащих вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные — 8377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)”, — говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Отмечается, что в течение 2016 года в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих, а санитарные потери (раненые) составили 1277 человек. При этом небоевые потери были на 65% меньше, чем боевые.

В 2017 году, по данным ведомства, наблюдается тенденция к значительному сокращению вдвое небоевых потерь в подразделениях украинских вооруженных сил.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прибыл Донецкую область Украины и провел совещание по оперативной ситуации на фронте.