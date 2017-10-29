Генсек НАТО: страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете ”Иомиури” заявил, что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР, передает Gazeta.ru.

”Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар”, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает санкции против Северной Кореи и что республику необходимо усадить за стол переговоров.