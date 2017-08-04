Генпрокурор США сообщил о четырех подозреваемых в утечках

Американские власти предъявили обвинения четверым подозреваемым в причастности к утечкам информации из Белого дома, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

По словам Сешнса, их обвиняют в разглашении секретной информации и тайных контактах с сотрудниками иностранной разведки. Имена этих людей пока не раскрываются.

Администрация президента Дональда Трампа с момента избрания его президентом пострадала от "невероятного" количества информационных утечек, заявил Сешнс на пресс-конференции.

Он пообещал усилить борьбу с проблемой "незаконного раскрытия" информации из администрации президента.

"Я абсолютно согласен с президентом и решительно осуждаю это невероятное количество утечек, которые мешают правительству защищать нашу страну", — заявил Сешнс.

"Мы занимаем жесткую позицию — утечки, превратившиеся в культуру, должны прекратиться", — сказал Сешнс, пригрозив, что минюст США в будущем будет активнее заводить уголовные дела по подобным случаям.

По его словам, с января число расследований об утечках в администрации увеличилось втрое.

Глава национальной разведслужбы Дэн Коутс на той же пресс-конференции предупредил, что его ведомство тоже собирается бороться с утечками.

"Вы должны понять: если вы в нарушение правил раскроете засекреченную информацию, мы вас найдем, вы станете фигурантом расследования, вы будете наказаны по всей строгости закона", — сказал Коутс.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп обвинил Сешнса в недостаточно активной борьбе с проблемой утечек.

"Прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (где ее почта и сервер?) а также по утечкам информации", — написал трамп в "Твиттере" 25 июля.

Несколькими днями раньше Трамп назвал утечкой разведданых статью Washington Post, посвященную послу России в США Сергею Кисляку. В материале утверждалось, что американская разведка перехватила донесения дипломата в Москву.

"Все эти незаконные утечки об [экс-директоре ФСБ Джеймсе] Коми должны прекратиться", — написал Трамп в своем "Твиттере".

В последние месяцы в американских СМИ почти каждый день появлялись статьи, основанные на информации анонимных источников из Белого дома. После таких материалов самому Трампу или чиновникам из администрации не раз приходилось оправдываться.

Например, газета Washington Post регулярно сообщает со ссылкой на свои источники о ходе расследования ФБР по поводу предполагаемых связей Трампа с Россией.

В начале августа газета сообщила, что Трамп лично продиктовал текст заявления, которое сделал его старший сын Дональд Трамп-младший, комментируя сообщения о встрече с российским юристом Наталией Весельницкой во время предвыборной кампании в США. После скандала, вызванного статьей, Белый дом подтвердил, что Трамп помогал сыну составить заявление.