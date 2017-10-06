Генпрокуратура РФ может признать ”нежелательными” в России несколько американских СМИ

Генпрокуратура РФ рассматривает возможность признать ”нежелательной” в России деятельность ряда американских СМИ, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на информированные источники. О каких именно СМИ идет речь, не уточняется.

Ведомство вместе с другими ”компетентными органами” стало изучать эту возможность после заседания 5 октября рабочей группы при комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, сообщает агентство. Там обсуждались давление властей США на работающие в Америке российские СМИ, а также деятельность американских СМИ в РФ, сообщает "Медуза".

В частности, говоря о требовании Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве ”иностранного агента”, представитель Роскомнадзора заявил, что в России ”достаточно правовых механизмов” для ответных мер в случае ухудшения ситуации. В то же время он отметил, что нарушений в работе американских СМИ не выявлено.

В мае 2017 года ”Единая Россия” обвинила американские СМИ в попытке влиять на внутреннюю политику Россию, в том числе во время последних выборов в Госдуму. В докладе партии упоминались ”Голос Америки”, ”Радио Свобода” и CNN.

Власти США обвиняют Россию в попытках повлиять на ход выборов президента в 2016 году, в том числе путем пропаганды. Средствами этой пропаганды, как правило, в США называют телеканал RT и агентство ”Спутник”. В сентябре 2017 года американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Генпрокуратура может признать ”нежелательной” организацию, деятельность которой, с точки зрения властей, угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. За сотрудничество с ”нежелательными” организациями предусмотрено наказание, в том числе уголовное.