Гендиректор Европейского вещательного союза рассказала о возможном переносе "Евровидения" в Берлин

Очередной жертвой российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова (Лексус и Вован) стала Ингрид Дельтенре, гендиректор EBU (Европейского вещательного союза).

Сообщается, что они позвонили Ингрид Дельтенре от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. В разговоре они заявили, что хотят убедиться в намерениях EBU наказать Киев за отказ пускать на территорию Украины российскую певицу Юлию Самойлову.

Отвечая на вопрос, Дельтенре открыто встала на сторону россиянки.

"Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил. Во-первых, когда она (Юлия Самойлова) была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на неё запрет после конкурса", — рассказала глава EBU пранкерам. Ее слова приводит издание Life, утверждающее, что в его распоряжении есть запись разговора.

При этом Ингрид Дельтенре отметила, что Украина понесёт репутационные убытки, если Самойлову все же не допустят к конкурсу. Также директор EBU отметила, что за два месяца до конкурса есть реальная возможность того, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса. При таком раскладе хозяйкой "Евровидения-2017" станет Германия.

Осталось всего два месяца. Я не верю, что ещё какая-то страна сможет провести "Евровидение", — заявил лже-Гройсман. "Мы уже всё зарезервировали в Берлине, — ответила Дельтенре. При этом глава EBU заявила, что при переносе "Евровидения" Украина будет лишена возможности участвовать в конкурсе в течение следующих пары лет.

Кроме того, гендиректор EBU в разговоре с пранкерами отметила, что украинская певица Джамала, победившая на песенном конкурсе в 2016 году, не должна была победить. По словам Дельтенре, нашумевшую песню "1944" она услышала слишком поздно. Если бы она услышала ее раньше, то запретила бы исполнять ее на главной сцене Европы, так как в основе конкурса — аполитичность.

Ранее ряд стран заявил о своем намерении отказаться от участия в "Евровидении-2017", если Украина не изменит своей позиции по Самойловой.

Между тем, накануне Украина попросила EBU не вмешиваться в ее внутренние дела, а протесты организации по поводу недопуска Юлии Самойловой на конкурс киевские власти назвали "превышением должностных полномочий".