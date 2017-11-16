"Газпром" собирается потратить 26 млрд рублей на благотворительность: проекты церкви и Кремля

ОАО "Газпром" существенно увеличит в этом году траты на благотворительность, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании.

"Совет директоров российского газового гиганта одобрил повышение целевого объема благотворительных пожертвований на 60% — до рекордных 26,3 млрд рублей (438 млн долларов)", — пишет издание, получившее подтверждение этой информации от источника внутри концерна.

Отмечается, что большую часть средств планируется направить на проекты внутри РФ. В их числе сеть патриотических парков "Россия — Моя история", создание которой было инициировано Кремлем и РПЦ, а также проекты по развитию любительского спорта в Иркутске, где компания уже построила водноспортивный комплекс.

Аналитики отмечают, что решение принято на фоне заявлений "Газпрома" о намерении сократить издержки. Теперь траты компании на благотворительность будут сопоставимы с тратами ExxonMobil. При этом американская компания вдвое обходит российскую по объемам продаж и в семь раз — по капитализации.

В этом свете инициатива "Газпрома", по мнению аналитиков, выглядит сомнительно. Они напоминают, что концерн и ранее уже "разочаровывал инвесторов, финансируя проекты, не имеющие большого экономического смысла, — от поставок зерна в Северную Корею до строительства горнолыжных курортов для зимних Олимпийских игр в Сочи". Очередное увеличение непрофильных расходов, безусловно, является негативной новостью, заявил один из опрошенных изданием аналитиков — Павел Кушнир из Deutsche Bank AG.

Bloomberg отмечает, что акции "Газпрома" демонстрируют одну из худших динамик за последние три года. Они упали на 7%, в то время как акции других сопоставимых компаний — "Лукойла" и "Новатэка" — демонстрируют рост на 60% и 45% соответственно.

В пресс-службе "Газпрома" заявили, что, за исключением таких "единичных" проектов, как сеть патриотических парков или "иркутский объект", в целом пожертвования компании на благотворительность в этом году будут меньше, чем в прошлом.