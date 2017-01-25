Глава отдела отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован в рамках дела о государственной измене, сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Как пишет газета, под стражей они находятся с начала декабря 2016 года. Расследование ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), сообщили изданию несколько источниках в IT-компаниях и ФСБ. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест и подчеркнули, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Как сообщают источники газеты, расследование, которое касается Центра информационной безопасности, ведется по подозрению в госизмене. Речь идет о якобы расследовании "получения сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности", — уточняет издание.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года помогал ФСБ и МВД анализировать киберпреступления, а также занимался экспертным сопровождением уголовных дел в сфере кибербезопасности. До Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"), отмечает издание.