Газета сообщила дату начала Brexit

Стала известна вероятная дата запуска премьер-министром Терезой Мэй процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По ее сведениям, Мэй может сделать это уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента — Палата общин и Палата лордов — одобрят соответствующий билль. Пэры внесли в него две поправки — о защите прав живущих в Великобритании граждан ЕС и о требовании к правительству заручиться санкцией парламента страны перед заключением с ЕС соглашения о выходе. Ожидается, что кабинет Мэй отвергнет обе.

По сведениям издания, ряд британских министров требует от премьера запустить процедуру Brexit как можно скорей, чтобы переключить внимание общественности с озвученного министром финансов Филипом Хаммондом государственного бюджета на наступающий 1 апреля финансовый год.

Издание также пишет о том, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять Терезе Мэй, что если та на следующей неделе инициирует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, то 6 апреля 27 остающихся в альянсе государств соберутся на чрезвычайный саммит.

За введением в действие статьи 50 последует автоматическое начало двухлетних переговоров между правительством Великобритании и Европейской комиссией об условиях Brexit.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила глава МВД Тереза Мэй.