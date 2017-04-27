27.04.2017, 08:35

ФСБ сообщила о задержании 12 активистов "Исламского джихада"

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bbcrussian.com
EST
ФСБ сообщила о задержании 12 активистов "Исламского джихада"
TASS

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Калининграде 12 выходцев из Средней Азии, сообщила пресс-служба ФСБ по региону.


По данным ФСБ, все задержанные являются членами запрещенной в России и признанной террористической организации "Исламский джихад — Джамаат моджахедов".


"Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях", — рассказал представитель ведомства.


Сотрудники службы безопасности подозревают задержанных в вербовке "в интересах международной террористической организации".


В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов намерены экстрадировать задержанных.

Организация "Исламский джихад — Джамаат моджахедов" была признана террористической Верховным судом России в 2006 году.


Помимо нее в список вошли еще 16 организаций, их деятельность запрещена на территории России.

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