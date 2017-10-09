Французский актер Жан Рошфор скончался на 88 году жизни

Французский актер Жан Рошфор, прославившийся ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик", ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.

Семья актера сообщила, что Рошфор скончался в ночь на понедельник в больнице в Париже, где он находился с августа.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Рошфора "настоящей легендой" французского кинематографа. "Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда", — написала она в твиттере.

Свою актерскую карьеру Рошфор начал с 1958 году, однако настоящий успех ему принесла главная роль в картине "Огни Сретенья" (1972 год). Он снялся в более чем 150 кинолентах и трижды был удостоен престижной французской кинопремии "Сезар".

Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012 год).