Французская полиция: Европе угрожают новые виды терактов

Французская полиция ведет подготовку к защите страны от новых видов терактов, сообщает Le Parisien. Об этом свидетельствует конфиденциальный документ, который в начале сентября выпустило главное управление полиции Франции.

Согласно этому отчету, террористы планируют атаковать поезда, чтобы они сходили с рельсов, из-за чего полиция попросила проявлять особую бдительность на железной дороге, передает Gazeta.ru.

Изучив материалы пропаганды исламистов, французские полицейские пишут, что террористы призывают своих сторонников в Европе "завоевать доверие неверных, скрывая свою радикализацию", а потом совершить теракт. Таким образом, джихадистов призвали к одиночным атакам, в рамках которых террористы будут также "поджигать леса или добавлять яд в еду".

Полиция Франции предупреждает, что угроза остается на очень высоком уровне. В связи с началом нового учебного года в школах и университетах они рекомендовали руководителям учебных заведений обратить внимание на попытки кражи товаров.

Также правоохранители попросили компании-арендодателей машин более тщательно проверять документы у людей, которые берут транспортное средство напрокат.