03.12.2018, 10:50

ФОТО: "Желтые жилеты" повредили Триумфальную арку в Париже на миллион евро

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Deutsche Welle
EST
Galerii: 6 pilti
Arc de Triomphe Foto: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ, SIPA

Вандалы ворвались в музейные помещения Триумфальной арки и обезглавили мраморную статую Наполеона. Возможные убытки составляют до 1 миллиона евро.

Один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов, которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявил глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль.

По словам чиновника, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. "Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", — заявил Белаваль изданию Le Figaro.

Крупнейшие за десятилетие беспорядки

В протестах во французской столице участвует около 10 тысяч человек. В первые выходные декабря в Париже были задержаны более 400 протестующих. Свыше 130 человек пострадали — в их числе 23 полицейских. В ходе крупнейших за десятилетие беспорядков отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Многие розничные торговцы жалуются на убытки из-за снижения количества туристов.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.

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