27.04.2018, 08:42

ФОТО: Высокие отношения: Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

 (8)
Lenta.ru
EST
Galerii: 43 pilti
Korea Foto: REUTERS TV, REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.

”Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон”, — сказал он.

Также, по его словам, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и ”построить желанный хороший мир”. ”Давайте чаще встречаться”, — передал Юн слова северокорейского лидера, добавив, что ниже 38-й параллели придерживаются аналогичного подхода. От рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, также присутствующая за столом переговоров, предложила ускорить объединение двух Корей. Ее ремарка, отметил представитель Южной Кореи, ”вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих”.

Также на брифинге рассказали, что среди прочих обсуждался вопрос объединения железных дорог двух стран. ”Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество”, — пояснил Юн.

Руководители Северной Кореи и Республики Корея 27 апреля обсуждают вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Насколько вырастут цены на топливо в мае? Прогноз министерства

26.04.2018
По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Тонка, использование биотоплива не только поможет сохранению окружающей среды, но и уменьшит зависимость рынка жидкого топлива от импорта.
Подробнее

Уроки убийства матери двоих детей: Нарвский отдел полиции существенно усилил контроль сообщений о семейном насилии

26.04.2018
После потрясшего Эстонию субботнего убийства матери двоих детей на рабочем месте в Нарвском отделении полиции пересмотрели подход к работе с поступающими на номер 112 сообщениями о семейном насилии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция задержала нетрезвого водителя, обнаружив в том же автомобиле находящегося в розыске человека

27.04.2018
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре сообщил в Twitter, как полиции удалось благодаря сигналу неравнодушного гражданина задержать пьяного водителя, а также человека, находящегося в розыске.
Подробнее

ФОТО: Высокие отношения: Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

27.04.2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871003
182,70 €
109,62 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

80-летний американский комик Билл Косби признан виновным в изнасиловании

27.04.2018
Суд присяжных в штате Пенсильвания признал 80-летнего американского актера и комика Билла Косби виновным по трем пунктам в деле об изнасиловани. Теперь знаменитому артисту грозит до 30 лет заключения — по 10 лет за каждый пункт уголовного дела, передает Fox News.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО ”Инсайт”: Головная боль за миллион: новая платформа для судебных исполнителей дала сбой

27.04.2018
На новую электронную платформу для судебных исполнителей было потрачено 7 лет и более миллиона евро. Однако в результате чиновники получили неработающую систему, которая заставила их вернуться к ручке и бумаге. Программа ”Инсайт” разбиралась, каковы перспективы этой дорогостоящей разработки.
Подробнее


”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

26.04.2018
Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Страсти по серому паспорту. Как быть?

26.04.2018
Комитет по петициям Европейского парламента во вторник провел слушания, посвященные правам неграждан в Эстонии и Латвии. Одним из инициаторов и продвигавших эти слушания политиком является избранная от Эстонии в Европарламент Яна Тоом. Слушания вызвали бурную дискуссию в Эстонии.
Подробнее