ФОТО: В Вильнюсе открыли сквер имени Немцова, активистка пришла с плакатом "Путин убил нашего друга"

В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор московской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и дочь Немцова Жанна Немцова.

На торжественном мероприятии люди держали плакаты. На одном из них было написано "Putin killed our friend" ("Путин убил нашего друга" — англ.).

Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере — в конце февраля этого года именем Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства.

"Я думаю, что это знак большого уважения и к демократии, и к борющимся за свободу людям — к той части России, для которой приемлемы эти общечеловеческие ценности западного мира", — сказал накануне открытия сквера мэр Вильнюса Шимашюс.