ФОТО: В Москве таксист въехал в толпу футбольных фанатов

В центре Москвы на улице Ильинка таксист въехал в толпу людей, сообщил агентству ”Москва” источник в правоохранительных органах. ”Автомобиль такси совершил наезд на препятствие — дорожный знак” — сказал он.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили ТАСС, что в результате аварии пострадали восемь человек. ”На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести”, — уточнили там.

Источник ”Ленты.ру” уточнил, что автомобиль работал с сервисом ”Яндекс.Такси”.

По данным Telegram-канала 112, среди пострадавших есть три болельщика из Мексики, у двух из них царапины, третий в тяжелом состоянии госпитализирован. Также в больницу доставлены три женщины.

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), виновником аварии является гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, в настоящее время он находится в полиции. Машина принадлежит транспортной компании ”Чекпоинт”, которая не получила аккредитацию на чемпионат мира по футболу. При этом ее лицензия на работу действует до 2022 года.