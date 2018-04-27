ФОТО: В Литве оскорбленные врачи вышли на улицы: нас обманули

23 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил в правительство представителей Литовского союза врачей. Во время официальной пресс-конференции он успокаивал врачей, говоря, что в их жизни появится больше средств, а условия их работы улучшатся.

Однако он оскорбил врачей, особенно молодых, косвенно побудив их уезжать из Литвы.

Об этом в фейсбуке рассказала член Литовского союза врачей (ЛСВ) Урте Буйлите. "Сегодня (в понедельник — DELFI) вместе с ЛСВ я была на встрече с премьер-министром. Какие новости, если говорить о резидентах и молодых врачах, о перспективах на будущее? Точная цитата: "Так уезжайте". Или не знаете, что и как делать?" — писала в фейсбуке Буйлите.

По словам председателя ЛСВ Живиле Гудлявичене, сейчас больше всего переживают молодые врачи. "К примеру, если премьер на встрече сказал: "так уезжайте!"… Ну, не знаю, мне хотелось ответить. Давайте не гнать детей из дома, потом будем плакать", — сказала она DELFI.

"Студенты все видят. Если резидентам говорят, уезжайте, так что им думать? Может бросить эту медицину и идти в строители?" — продолжила она

По данным ЛСВ, на этот раз на митинге врачи будут говорить о проблемах сегодняшней системы здравоохранения, о том, как себя чувствуют врачи и пациенты, чего не хватает для качественного функционирования системы.