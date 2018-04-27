27.04.2018, 10:35

ФОТО: В Литве оскорбленные врачи вышли на улицы: нас обманули

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ФОТО: В Литве оскорбленные врачи вышли на улицы: нас обманули
Foto: Kiril Čachovskij (Leedu Delfi)

23 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил в правительство представителей Литовского союза врачей. Во время официальной пресс-конференции он успокаивал врачей, говоря, что в их жизни появится больше средств, а условия их работы улучшатся.

Однако он оскорбил врачей, особенно молодых, косвенно побудив их уезжать из Литвы.

Об этом в фейсбуке рассказала член Литовского союза врачей (ЛСВ) Урте Буйлите. "Сегодня (в понедельник — DELFI) вместе с ЛСВ я была на встрече с премьер-министром. Какие новости, если говорить о резидентах и молодых врачах, о перспективах на будущее? Точная цитата: "Так уезжайте". Или не знаете, что и как делать?" — писала в фейсбуке Буйлите.

По словам председателя ЛСВ Живиле Гудлявичене, сейчас больше всего переживают молодые врачи. "К примеру, если премьер на встрече сказал: "так уезжайте!"… Ну, не знаю, мне хотелось ответить. Давайте не гнать детей из дома, потом будем плакать", — сказала она DELFI.

"Студенты все видят. Если резидентам говорят, уезжайте, так что им думать? Может бросить эту медицину и идти в строители?" — продолжила она

По данным ЛСВ, на этот раз на митинге врачи будут говорить о проблемах сегодняшней системы здравоохранения, о том, как себя чувствуют врачи и пациенты, чего не хватает для качественного функционирования системы.

ЛСВ утверждает, что врачи не получат на 20% большие зарплаты с мая, как им обещали. Повышение будет меньшим. "В беседах с руководством разных учреждений выясняется, что повышение составит 13-16%. Мы не видим, чтобы выполнили то, что было обещано", — сказала Гудлявичене.

"Вы спрашиваете — будет ли забастовка? И об этом мы будем говорить вместе!" — сказано на странице ЛСВ в фейсбуке. Во время митинга врачи передали Минздраву, парламенту и правительству петицию, которую подписали 42 000 врачей и пациентов.

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