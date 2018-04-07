07.04.2018, 17:57

ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли трое

в грузовике найден подозрительный предмет
rus.delfi.ee
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Galerii: 7 pilti
GERMANY Foto: AFP

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.

По последним данным МВД Германии, жертвами происшествия стали три человека. Пострадали от 30 до 50 человек, передает "Интерфакс".

Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.

В то же время, другие источники сообщают, что водитель грузовика был застрелен, пишет "Интерфакс". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Инцидент произошел в центре города. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, автомобиль врезался в выставленные на улице столики кафе.

Полиция Германии проводит обыск небольшого грузовика, сообщает издание Focus. В грузовике полицейские обнаружили подозрительный предмет. О чем именно идет речь, и представляет ли этот предмет опасность, пока неясно.

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