ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли трое

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.

По последним данным МВД Германии, жертвами происшествия стали три человека. Пострадали от 30 до 50 человек, передает "Интерфакс".

Предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия, пишет Reuters со ссылкой на представителя полиции. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.

В то же время, другие источники сообщают, что водитель грузовика был застрелен, пишет "Интерфакс". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Инцидент произошел в центре города. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, автомобиль врезался в выставленные на улице столики кафе.