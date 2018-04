ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли трое

Полиция Германии проводит обыск небольшого грузовика, сообщает издание Focus. В грузовике полицейские обнаружили подозрительный предмет. О чем именно идет речь, и представляет ли этот предмет опасность, пока неясно.

Many injured after vehicle strikes crowd in Muenster, Germany, police tell @NBCNews .— Breaking News (@BreakingNews) April 7, 2018

Second photo emerges from scene where three people where reported killed after vehicle ramed crowd in Munster, Germany. h/t @DFredAD pic.twitter.com/Mhph4Lo2fP— Josh Caplan (@joshdcaplan) April 7, 2018