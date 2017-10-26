ФОТО: В Финляндии пассажирский поезд врезался в армейский бронетранспортер, есть погибшие

В Финляндии поезд столкнулся с бронетраспортером Оборонительных сил в городе Раасепори (Расеборге). ДТП произошло на железнодорожном переезде на улице Лексваллинтие. В результате погибли четыре человека. Среди жертв оказались военные.

Как сообщает в Twitter агентство STT со ссылкой на полицию, в результате столкновения поезда с бронетранспортером погибли четыре человека. Одной из жертв стал машинист поезда.

В то же время, по данным Yle, в числе погибших оказались трое финских военнослужащих и один находившийся в поезде. Всего в ДТП попали восемь военных. Четверо из них получили травмы.

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё утром написал в Twitter, что "четверг начался с мрачных новостей", которыми он опечален.

Как сообщает AP со ссылкой на новостное агентство FNB, всего при столкновении пострадали восемь человек, которых доставили в больницы в Расеборге и Хельсинки. При этом Yle сообщает об 11 пострадавших. Тех, кто получил наиболее тяжелые травмы, отправили в больницу Тёёле в Хельсинки.

Также Yle публикует фотографию с места происшествия.

Центр приема экстренных вызовов Керава сообщил о ЧП около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). По данным Центра железнодорожного движения, сообщение между городами Карьяа и Ханко было приостановлено из-за ликвидации последствий аварии.

Контролер движения поездов Рейма Роско находился на связи с машинистом поезда и узнал, что авария произошла на перекрестке Лексваллинтие. "Пассажирский поезд из Карьяа в Ханко столкнулся с транспортным средством на железнодорожном переезде. Были ранены несколько человек", — рассказал работник.

Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде, отмечает "Фонтанка.fi". По данным издания, в ДТП попал военный грузовик Sisu SA-150, именуемый чаще Masi.

В Швеции ровно месяц назад, 26 сентября, задействованный в учениях "Аврора-2017" танк столкнулся с пассажирским поездом близ города Труса к юго-западу от Стокгольма. Тогда пострадали четыре человека — трое членов экипажа танка и машинист поезда, напоминает ТАСС.