ФОТО: В Болгарии обнаружили склад с новыми BMW из 90-х

Заброшенный склад с одиннадцатью новыми ”пятерками” BMW в кузове E34 из 90-х годов обнаружили в болгарском городе Благоевград.
В ближайшее время найденные автомобили планируют выставить на аукцион, пишет Федеральное агентство новостей.
Среди одиннадцати найденных авто: 10 седанов и универсал. Все они были произведены в 1994 году.
Как пишет портал Autoclub, по одной из версий, коллекция авто принадлежала одному из болгарских предпринимателей. Бизнесмен планировал открыть в стране первый сервис аренды авто.
Судя по появившимся в Сети фото, автомобили хранились в закрытом помещении под накидками. Пассажирские кресла некоторых из них были закрыты заводскими пакетами.