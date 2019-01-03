03.01.2019, 20:21

ФОТО: В Болгарии обнаружили склад с новыми BMW из 90-х

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В Болгарии обнаружили склад с новыми BMW из 90-х Foto: fb.com/501030423611496/

Заброшенный склад с одиннадцатью новыми ”пятерками” BMW в кузове E34 из 90-х годов обнаружили в болгарском городе Благоевград.

В ближайшее время найденные автомобили планируют выставить на аукцион, пишет Федеральное агентство новостей.

Среди одиннадцати найденных авто: 10 седанов и универсал. Все они были произведены в 1994 году.

Как пишет портал Autoclub, по одной из версий, коллекция авто принадлежала одному из болгарских предпринимателей. Бизнесмен планировал открыть в стране первый сервис аренды авто.

Судя по появившимся в Сети фото, автомобили хранились в закрытом помещении под накидками. Пассажирские кресла некоторых из них были закрыты заводскими пакетами.

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