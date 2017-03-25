ФОТО: В Белоруссии проходят массовые акции в честь Дня Воли, полиция задерживает активистов

99 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. По всей Белоруссии проходят массовые акции, посвященная годовщине провозглашения независимости, сообщает "Хартыя’97". Сотни людей вышли на акции в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле, в Минске.

Сегодня в Минске у Академии Наук должна была пройти акция, посвященная годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Однако милиция оцепила место сбора участников акции и потребовала от людей покинуть территорию.

Тем не менее, минчане продолжают собираться в этом районе. Тысячи людей пошли шествием по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади, они скандируют ”Жыве Беларусь!”.

Как передает "Хартыя’97", против них были выставлены кордоны вооруженного ОМОНа и водометы. Люди свистят им вслед и кричат ”Позор!”. Люди сообщают, что МТС отключил 3G и 4G связь.

Омоновцы стучат щитами, пытаясь запугать людей. Люди говорят, что им не страшно, а стыдно за власти. ”Против своих же людей! Это вот куда наши налоги идут”, — говорит пенсионерка журналистам.

Задержано много людей, включая правозащитников и журналистов, в том числе иностранных. Свидетели рассказывают, что омоновцы "вели себя как бандиты", хватали людей, стоящих на остановках.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич обратился к белорусам накануне Дня Воли: ”Мы выходим на Площадь не за миску похлебки. Нас выводит туда наше человеческое достоинство. Мы хотим нормально жить в нормальной стране. Нам нужно защитить будущее своих детей".

"Вместе отпразднуем наш День Независимости. Скажем наше ”Баста!” зарвавшимся хапугам. Власть — народу! Жыве Беларусь!”, — сказал он.

Историческое событие произошло 25 марта 1918 года. Рада Белорусской Народной Республики приняла в Минске Третью Уставную грамоту, в которой провозглашалась полная независимость страны. Впервые в истории у белорусского народа появилась возможность создать собственное государство. Символами нового государства стали герб ”Пагоня” и бело-красно-белый флаг.

Независимость страны признали ряд европейских государств. Германия и Советская Россия не признали БНР, как не признавали и права на самоопределение других народов, живших на их территории. Тем не менее, большевики считали ее настоящим государством.

В силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны. За короткий срок не получилось успеть сформировать армию и противопоставить наступлению большевиков с востока и поляков с запада. Но советские власти видели, какой популярностью пользовалась идея государственности у белорусов. Поэтому 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь практически в тех же границах, которые были очерчены в уставных грамотах БНР. Вскоре части Красной Армии заняли Минск и туда переехало правительство советской Беларуси. Рада БНР была вынуждена эмигрировать.

Провозглашение БНР имело и другие последствия, кроме вынужденного провозглашения большевиками ССРБ. Местные белорусские власти успели создать структуры, которые на протяжении десятилетия вели партизанскую борьбу с коммунистами. Часто она принимала угрожающие для советских властей формы. И самое главное, впервые за десятки лет она стала примером того, что белорусы могли добиться поставленных целей, ведь еще за год до событий 25 марта 1918 года очень мало кто мог представить, что у белорусов, пусть даже на короткое время, появится свое правительство и свое государство.