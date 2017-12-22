22.12.2017, 20:46

ФОТО: В Австрии при столкновении пассажирских поездов пострадали 20 человек

дополнено в 21:32
РБК
EST
Rongiõnnetus Austrias
Rongiõnnetus AustriasFoto: Alam-Austria päästeamet, AP

В Австрии в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали 20 человек. Об этом сообщают экстренные службы, передает телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в деревне Критцендорф в районе Тулн. Поезда столкнулись около станции на железной дороге. Причины столкновения пока неизвестны, пишет РБК.

Два вагона перевернулись, а один упал на бок. Пассажиры, которые оказались внутри, сначала не могли выйти из вагонов. Позже на место приехали спасатели, которые помогли им покинуть место происшествия. На данный момент участо дороги, где произошло крушение, закрыт. Как отмечает Die Welt, пострадавшие в основном пожаловались на травмы головы и спины.

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