ФОТО: В Аргентине нашли тайник с нацистскими артефактами

В потайной комнате обычного дома близ Буэнос-Айреса полиция нашла крупнейшую в истории Аргентины коллекцию нацистских артефактов, сообщает Associated Press. В числе находок бюст Адольфа Гитлера, украшенные свастиками сервизы и игрушки и даже средневековый инструмент для измерения размеров головы.

Всего было обнаружено около 75 предметов. Найдены также многочисленные фотографии, на некоторых из них фюрер держит эти предметы.

В аргентинской полиции заявили, что артефакты, скорее всего подлинные и, видимо, принадлежали высокопоставленным соратникам Гитлера. Как известно, после Второй мировой войны многие нацисты бежали из Европы в Южную Америку. Например, немецкий врач Йозеф Менгеле десять лет прожил в Буэнос-Айресе, потом переехал в Парагвай, а затем в Бразилию, где и скончался в 1979 году.

Местные специалисты не исключают, что таким образом в страну попало и содержимое тайника.

При этом аргентинские полицейские не сообщают, кому изначально могли принадлежать артефакты, но уточняют, что среди них были медицинские приборы.

Имя коллекционера, в доме которого была обнаружена тайная комната, также не сообщается.