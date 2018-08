ФОТО: Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде: есть погибшие

Как сообщила полиция штата, открывший стрельбу человек — белый мужчина — также мертв.

Офис шерифа через "Твиттер" призвал граждан избегать этого района и сообщил о множестве раненых.

Один из участников турнира по компьютерной игре Madden '19 — симулятору американского футбола — после проигрыша открыл огонь по другим участникам. Застрелив четверых человек, он выстрелил в себя, сообщает издание Los Angeles Times. Турнир проходил проходил в одном из ресторанов развлекательного комплекса.

На видео с турнира, который транслировался онлайн, слышна серия выстрелов.

madden tournament getting shot up on twitch pic.twitter.com/3Jk8QmZkiy