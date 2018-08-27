27.08.2018, 07:00

ФОТО: Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде: есть погибшие

 (9)
стрелок покончил с собой
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
Tulistamine Floridas Foto: AP / Scanpix

Несколько человек убиты в развлекательном центре Landing в Джексонвилле, штат Флорида, в зале, где проходил местный этап турнира по видеоигре.

Как сообщила полиция штата, открывший стрельбу человек — белый мужчина — также мертв.

Офис шерифа через "Твиттер" призвал граждан избегать этого района и сообщил о множестве раненых.

Один из участников турнира по компьютерной игре Madden '19 — симулятору американского футбола — после проигрыша открыл огонь по другим участникам. Застрелив четверых человек, он выстрелил в себя, сообщает издание Los Angeles Times. Турнир проходил проходил в одном из ресторанов развлекательного комплекса.

На видео с турнира, который транслировался онлайн, слышна серия выстрелов.


Спецназ прочесывает прилегающие районы в поисках возможного соучастника преступления.

Множество посетителей развлекательного комплекса укрылись внутри в запертых помещениях — полиция призвала их сохранять спокойствие и звонить в 911, чтобы сообщить свое точное местонахождение.

"Самый страшный день в моей жизни"

Jacksonville Landing — крупный торговый и ресторанный центр в центре города на берегу реки Сент-Джонс.

"Многочисленные жертвы на месте, многих уже увезли", — говорилось в твите шерифского офиса Джексонвилля.

Игрок одной из команд, принимавших участие в турнире по Madden — CompLexity Gaming, — получил касательное ранение руки. "Это худший день в моей жизни", — написал 19-летний Дрини Джока в "Твиттере".

"Я буквально везунчик. Пуля задела большой палец".

Во Флориде в последние годы произошло несколько случаев стрельбы в общественных местах, в том числе — в ночном клубе Pulse в Орландо и в средней школе имени Марджори Стоунмен Дуглас.

Президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт поставлены в известность о случившемся.

Во что играли в Джексонвилле?

Madden '19 — последняя игра в сверхпопулярной серии симуляторов американского футбола, издаваемой компанией Electronic Arts. Издатель совместно с несколькими спортивными каналами проводит общенациональный чемпионат по игре: промежуточные этапы проходят в небольших городах по всей Америке.

На одном из таких этапов и произошел фатальный инцидент.

Приз за победу — 25 тысяч долларов США. Игроки на турнире, как правило, представляют свою команду и играют друг с другом навылет. Зарегистрировать команду и принять участие могут все желающие. Финал чемпионата должен состояться в сентябре.

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