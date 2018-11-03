ФОТО: ”Санкции близко”. Дональд Трамп предстал в образе героя ”Игры престолов”

Против кого будут введены санкции, Трамп не уточнил. По всей видимости, их применят против Ирана. Трамп предупреждал об этом в мае 2018 года, когда объявил о выходе США из ядерной сделки, которая позволила урегулировать конфликт вокруг иранской ядерной программы, пишет meduza.io.

Ранее ожидалось, что в ноябре США введут новые санкции против России в связи с делом о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Однако в конце октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.