ФОТО: Подозреваемый в нападении в Страсбурге убит полицией при задержании

По данным местного издания DNA, 29-летний Шекатт был застрелен на улице Лазарет в районе Нейдорф, он был вооружен ножом и пистолетом. Подозреваемый первым атаковал полицейских и был ликвидирован ответным огнем. Никто из полицейских не пострадал. По данным Reuters, над районом кружил полицейский вертолет. Радиостанция France Info сообщила, что Шекатт прятался на складе.

Позже на одном из пропагандистских исламистских сайтов появилось заявление террористической группировки "Исламское государство" о том, что Шекатт якобы был "воином ИГ".

Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл стрельбу по посетителям ярмарки. В результате были убиты три человека, двенадцать человек получили ранения. Один из раненных находится в критическом состоянии. Сам нападавший был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но скрылся с места происшествия на угнанном такси.