ФОТО: На заводе пиротехники в Ленинградской области произошел взрыв, есть жертвы(49)
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Ленинградской области в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.
Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Ленинградской области в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник в силовых структурах региона, при взрыве пострадали около десяти человек.
"Пострадали, по предварительным данным, около десяти человек", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе областного управления МЧС ТАСС сообщили, что к месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.
Как сообщила начальник службы ЖКХ "Аэродром-Мариенбург" Елена Михеева, которая выезжала к месту ЧП, подъезд к месту взрыва на заводе в Гатчине перекрыт, на месте виден черный дым.
"Открытого огня не видно, там до сих пор идет черный дым <…> Но подъехать сейчас невозможно, не пускают, все дороги перекрыты, на машине туда не подъехать", — сказала она.
Михеева также добавила, что на месте работает скорая помощь, пожарные и полиция.
Также сообщается о жертвах. Число погибших достигло двух, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате инцидента.
"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", — сказали в пресс-службе.
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Account manager
BE GROUP (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Juhatuse liige
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA
Tähtaeg: 28.10.2018
Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
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