ФОТО: Масленица в Риге: монстры и чудики на фестивале масок

В воскресенье в Риге состоялось костюмированное шествие, приуроченное к празднованию Масленицы.

В шествии от Ратушной площади к Верманскому парку приняли участие "маски" из Латвии, Литвы, Чехии и Сьерра-Леоне.



25-26 февраля в столице в рамках Фестиваля масочных традиций прошло множество мероприятий: слет и показы масок, костюмированное шествие, а также празднование Масленицы с ярмаркой сувениров и традиционными развлечениями.