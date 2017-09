ФОТО и ВИДЕО: Взрыв в лондонском метро признан терактом, пострадали около 20 человек

По данным репортера издания, взрыв произошел в час пик, когда на станции находилось много людей (по его данным, более 100 человек). После известия о ЧП все пассажиры, ожидавшие поезд на станции, покинули ее. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей паники некоторые получили травмы.

По данным Daily Mail, всего в результате ЧП пострадали около 20 человек. Данных о погибших нет.

В Сети появились видеокадры с улицы, расположенной рядом со станцией. На них было видно, как полиция оцепляет район, вытесняя людей на безопасное расстоянии. Вскоре это видео было удалено.

Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. По словам людей, полицейские просили их покинуть место происшествия "как можно быстрее". Полиция Лондона и Транспортная служба призвали граждан держаться подальше от данного района.

Телеканал Sky News опубликовал кадры эвакуации пассажиров из поезда, в котором произошло ЧП. Движение составов на этой линии временно прекращено.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk— Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017