ФОТО и ВИДЕО: Взрыв в лондонском метро признан терактом, пострадали около 20 человек

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировал пакет в поезде, который двигался по линии Дистрикт к станции Парсонс-грин. Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. На место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. В Сети появилось фото взорвавшегося предмета. Вскоре полиция признала, что произошел теракт.

По данным репортера издания, взрыв произошел в час пик, когда на станции находилось много людей (по его данным, более 100 человек). После известия о ЧП все пассажиры, ожидавшие поезд на станции, покинули ее. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей паники некоторые получили травмы.

По данным Daily Mail, всего в результате ЧП пострадали около 20 человек. Данных о погибших нет.

В Сети появились видеокадры с улицы, расположенной рядом со станцией. На них было видно, как полиция оцепляет район, вытесняя людей на безопасное расстоянии. Вскоре это видео было удалено.

Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. По словам людей, полицейские просили их покинуть место происшествия "как можно быстрее". Полиция Лондона и Транспортная служба призвали граждан держаться подальше от данного района.

Телеканал Sky News опубликовал кадры эвакуации пассажиров из поезда, в котором произошло ЧП. Движение составов на этой линии временно прекращено.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk— Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017

Транспортные власти сообщают, что ведется расследование происшествия. В связи с этим остановлено движение между станциями Wimbledon и Edgware Road, а также между Hammersmith и Barking. Пассажирам предлагают пользоваться другими видами транспорта, включая автобусы.

Пресс-секретарь Лондонской пожарной бригады сообщил, что сигнал о происшествии в поезде поступил в службу в 8:21 утра. Аналогичные данные предоставили в скорой помощи.

По данным пожарных, в настоящее время на месте ЧП находятся шесть пожарных машин и около 50 огнеборцев. Первая карета скорой помощи прибыла на станцию уже через пять минут после сообщения о взрыве. В настоящее время специалисты пытаются оценить тяжесть травм, полученных пострадавшими. Они также советуют другим гражданам "избегать" посещения этого района.

В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1

— Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017

Лондонская полиция сначала никак не квалифицировала произошедшее. "Мы опубликуем факту, как только сможем, — наша информация должна быть точной", — говорилось в сообщении полиции, опубликованном вскоре после происшествия в Twitter.

Впрочем, уже скоро было опубликовано новое сообщение. В нем сказано, что инцидент признан терактом. К расследованию подключилось местное контртеррористическое управление.

О том, что в Лондоне произошел теракт сообщил и мэр города Садик Хан. Он заявил, что власти осуждают тех, кто пытается запугать людей. "Я настоятельно призываю всех лондонцев сохранять спокойствие и бдительность", — написал он в Facebook.

По словам мэра, в связи с произошедшим правительство страны созовет сегодня срочное заседание чрезвычайного комитета (COBRA), на котором будет присутствовать премьер-министр Тереза Мэй.