ФОТО и ВИДЕО: В Риге состоялось шествие памяти легионеров, задержан один человек

16 марта в Риге прошло шествие памяти латышских легионеров, в котором приняло участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который вел себя агрессивно, сообщает корреспондент латвийского Delfi.

С раннего утра площадь у Памятника Свободы, который является конечной точкой шествия, была огорожена барьерами. В центр Риги были стянуты значительные силы полиции, спецслужб, в том числе кинологи с собаками и сотрудники Службы миграционного контроля.

Шествие памяти латышских легионеров, организованное обществом Daugavas vanagi, началось в 11 часов утра от церкви Св.Иоанна в Вецриге. Возле церкви собрались бывшие и действующие политики (в том числе, депутаты Сейма Карлис Креслиньш, Александр Кирштейнс, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава и Имантс Парадниекс), а также представители национальных объединений Литвы и Эстонии. Собравшимся раздавали националистическую газету DDD, а также ленточки в цветах флага Латвии. Охрану шествия обеспечивали сотрудники частной фирмы ТМ Security.

Шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек, прошло спокойно. У Памятника Свободы участников шествия встретили пикетчики с плакатами "Они сражались за Адольфа Гитлера", среди которых были, в частности, лидеры Русского союза Латвии Татьяна Жданок и Владимир Бузаев.

Один из противников шествия, по данным LETA, вел себя агрессивно и отказался подчиняться требованиям полиции. В результате его заковали в наручники, посадили в полицейский микроавтобус и увезли. Мужчина выкрикивал лозунги и ругательства на английском языке.

Участники шествия возложили к подножию памятника цветы.