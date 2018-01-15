ФОТО и ВИДЕО: В Пермской школе два ученика устроили драку с ножами, есть раненые

В Перми произошло ЧП в одной из школ. СМИ сообщили, что неизвестные люди в масках напали на учеников. Позднее СК сообщил, что в школе произошла драка. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 15. Среди раненых оказалась учительница, сообщает ТАСС со ссылкой на местный СК.

Ранее поступала информация о шести пострадавших, затем о восьми, позднее о девяти, 11-ти и 13-ти. В соцсетях сообщали, что жертвами нападения стали ученики четвертого класса.

О 15 пострадавших сообщает сайт мэрии Перми. По его данным, 12 раненых госпитализированы. В их числе женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет. В тяжелом состоянии они направлены в городскую клиническую больницу N4. На данный момент им уже проводятся операции.

"Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. Вся необходимая помощь им оказывается", — уточняет мэрия со ссылкой на данные краевого Минздрава. Ранее он сообщал, что пострадавших девять.

По данным сайта ProPerm.ru ранение получила классный руководитель 4 б класса Наталья Шагулина.

В соцсетях появилось фото из помещения школы. На нем виден человек, лежащий на стульях, у которого перебинтована рука. На полу видны следы крови.

Также в YouTube появилось видео с места происшествия.



Подробности происшествия выясняются. По данным газеты "Аргументы и факты", на место выехал глава города Дмитрий Самойлов.

Издание уточняет, что инцидент произошел в школе N127. О нападении сообщил в соцсетях руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских.

"От директора школы N 127 (Мотовилихинский район) поступило сообщении о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", — написал он в своем аккаунте в Facebook.

На сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю говорится, что ЧП в школе произошло около 10:20 утра. "Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы произошел конфликт с применением ножей", — сообщает сайт. Отмечается, что в результате происшествия несколько человек получили резаные раны. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

До появления официальной информации на сайтах госорганов СМИ сообщали, что на школу совершено нападение, злоумышленников было двое. Местный сайт 59.ru писал со ссылкой на учеников, что злоумышленники не имеют отношения к школе. Они якобы проникли в учебное заведение, несмотря на имеющегося охранника. Им была молодая девушка, которая не смогла помешать нападавшим. При этом источники сайта в правоохранительных органах сообщили, что им поступила информация о драке между двумя детьми.

Эти же данные приводил Telegram-канал Mash и РБК. По данным Mash, резню в школе устроили двое учеников. В итоге были ранены они сами и пытавшиеся разнять их одноклассники. Источники РБК сообщают, что "нападавшими" оказались двое бывших учеников школы. Причиной ЧП стал конфликт между двумя девятиклассниками.

Позднее информацию о драке подтвердил Следственный комитет. По его данным, утром 15 января между двумя школьниками вспыхнул конфликт. В ход пошло холодное оружие (ножи). Другие ученики и педагоги пытались прекратить поножовщину, в результате чего получили ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Оба подозреваемых задержаны, в ближайшее время их ждет допрос. Расследование продолжается.

ProPerm.ru сообщает, что также на допрос увели всех учителей. Кроме того, следователи изъяли запись с камер наблюдения, установленных в школе.

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Также возле школы дежурят несколько пожарных машин.

В настоящее время занятия в школе прекращены. Учеников распустили по домам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона. "Нападавшие установлены и задержаны… Нападавшие — молодые люди", — добавил собеседник агентства.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах города.