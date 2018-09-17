ФОТО и ВИДЕО: В Нью-Йорке в торговом центре Kings Plaza произошел пожар: множество пострадавших

По его данным, в результате пожара на парковке Kings Plaza пострадали 17 человек, среди которых 15 пожарных. Отмечается, что состояние здоровья всех пострадавших не вызывает опасений.

Тушение пожара продолжается. Информации о причинах возгорания пока не поступало.

Ранее администрация торгового центра сообщила на своей странице в Twitter, что все сотрудники и посетители торгового центра были эвакуированы из здания.