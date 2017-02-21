ФОТО и ВИДЕО: В Мельбурне самолет упал на торговый центр

Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air, на борту которого находились минимум пять человек, во вторник, 21 февраля,рухнул на здание торгового центра Эссендона — северного пригорода австралийского Мельбурна.

Horrible scenes in #Essendon as an air ambulance crashes. Can only hope everyone is okay but the scene looks pretty devastating. pic.twitter.com/r8kLwgot0X

— Samantha Amjadali (@sam_amjadali) February 20, 2017





По данным агентства AP, воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Эссендон на австралийский остров Кинг, недалеко от северо-западной оконечности Тасмании.

На кадрах, поступающих с места ЧП, видны столбы дыма и пламени над торговым центом. По предварительным данным, погибли пять человек. "Люди стали жертвами худшей катастрофы в нашей гражданской авиации за минувшие 30 лет", — прокомментировал ситуацию премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс. По данным СМИ, самолет врезался в ту часть здания, где находились складские помещения. На место трагедии оперативно прибыли полиция и медики, пожарные ведут борьбу с огнем.

По словам представителей правоохранительных органов, за несколько минут до катастрофы пилот машины сообщил об отказе двигателей.