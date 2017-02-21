21.02.2017, 08:28

ФОТО и ВИДЕО: В Мельбурне самолет упал на торговый центр

 (8)
Deutsche Welle
EST
Melbourne'i lennuõnnetus
Melbourne'i lennuõnnetusFoto: ., AP

Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air, на борту которого находились минимум пять человек, во вторник, 21 февраля,рухнул на здание торгового центра Эссендона — северного пригорода австралийского Мельбурна.


По данным агентства AP, воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Эссендон на австралийский остров Кинг, недалеко от северо-западной оконечности Тасмании.

На кадрах, поступающих с места ЧП, видны столбы дыма и пламени над торговым центом. По предварительным данным, погибли пять человек. "Люди стали жертвами худшей катастрофы в нашей гражданской авиации за минувшие 30 лет", — прокомментировал ситуацию премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс. По данным СМИ, самолет врезался в ту часть здания, где находились складские помещения. На место трагедии оперативно прибыли полиция и медики, пожарные ведут борьбу с огнем.

По словам представителей правоохранительных органов, за несколько минут до катастрофы пилот машины сообщил об отказе двигателей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии