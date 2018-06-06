ФОТО И ВИДЕО: В Лондоне произошел пожар в отеле класса "люкс". Более 100 пожарных и 15 пожарных машин участвовало в тушении

Британские СМИ сообщают о масштабном пожаре охватившем 12-этажный роскошный отель, расположенный недалеко от центра Лондона.

В центре столицы Великобритании произошел крупный пожар в здании фешенебельной гостиницы Mandarin Oriental, расположенной в районе Найтсбридж. Сигнал о возгорании поступил в пожарную службу около 16:00. На место происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 пожарных, а также полиция и скорая помощь, передает BBC.

О пострадавших и причинах пожара пока нет информации.

Здание пятизвездочного отеля Mandarin Oriental ранее использовалось членами королевской семьи. Здесь королева Елизавета II проводила торжественное мероприятие перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Буквально на минувшей неделе в гостинице были завершены "самые масштабные за 115-летнюю историю реставрационные работы", отмечалось на сайте отеля. Администрация также называла Mandarin Oriental "одной из лучших гостиниц в мире".