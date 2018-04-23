ФОТО и ВИДЕО: В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные

Напомним, массовые митинги оппозиции начались в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице "Марриотт" была проведена попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николой Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.

В воскресенье утром полиция в Ереване начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. В общей сложности к полуночи в городе были задержаны около 350 участников протеста. Накануне и в Москве полиция задержала несколько десятков человек на акции солидарности с оппозицией Армении.

Очевидцы: группа людей в форме ВС Армении присоединилась к протестующим в Ереване

Группа людей в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Армении, в понедельник неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом". На YouTube есть видео с военными в рядах демонстрантов.

По данным "Радио Азатутюн", к студентам, которые проводят шествие в Ереване, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.

Министерство Армении уже резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Против нарушивших устав военнослужащих ведомство пообещало принять санкции.

Из центра Еревана ведутся онлайн-трансляции.

Главы Минобороны и Минюста Армении сдержаны: граждане имеют право на мирные собрания

Армия Армении может быть привлечена к решению внутригосударственных проблем "только в случае объявления чрезвычайного режима в стране", заявил министр обороны республики Виген Саркисян на пресс-конференции в понедельник.

"Я не говорю, что у правительства есть такой план, я просто объясняю процедуру. Если в стране объявят чрезвычайный режим, тогда по Конституции армия может вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями", — сказал глава Минобороны страны. Он также добавил, что "такой необходимости сейчас нет, и, я надеюсь, что в дальнейшем не будет".

В то же время Виген Саркисян назвал демагогией призывы демонстрантов к правоохранительным органам перейти на сторону митингующих. Он отметил, что подобные действия были бы равносильны предательству родины. "Я выполняю определенные функции. Если даже теоретически представить, что правительство отправлено в отставку, я продолжаю выполнять функции. Ожидать, что я сложу с себя полномочия в этой ситуации, означает просто не представлять систему. Министерство обороны, полиция и СНБ обязаны действовать профессионально, независимо от того, как выглядят в чьих-то глазах. Но если бы я поступил так, уверен, что большинство сограждан посчитало бы несерьезным человеком", — отметил Саркисян, которого цитирует сайт "Еркрамас".

Армения признает и уважает право граждан на проведение мирных собраний, заявил министр юстиции республики Давид Арутюнян на пресс-конференции в Ереване для иностранных СМИ. По его словам, даже незаконные собрания, о которых не было заранее объявлено, являются правом, которое граждане могут реализовать, передает "Интерфакс".