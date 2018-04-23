23.04.2018, 12:32

ФОТО и ВИДЕО: В Ереване 11-й день народных протестов против правительства. В рядах протестующих замечены военные

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дополнено в 14:59
NEWSru.com
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Накануне вечером на антиправительственный митинг в центре Еревана вышли 160 тысяч человек, в понедельник утром акции протеста оппозиции возобновились не только в столице, но и в других городах Армении. К митингующим, судя по трансляциям из центра Еревана, присоединились десятки военных - им пригрозили наказанием.

Как передает ТАСС с места событий, демонстранты перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги. В полиции призвали граждан прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок, но тысячи людей проигнорировали этот призыв, снова выйдя митинговать в центр города.

Как сообщают местные СМИ, массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В эти минуты напряженная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна. Как передает News.am, протесты сейчас проводятся также в городах Ванадзор, Гюмри, Севан и Раздан. Издание отмечает, что сегодня уже 11-й день протестов.

"Все центральные улицы Гюмри перекрыты. В городе полный коллапс. Люди массово покидают рабочие места и идут на шествие", — пишут местные жители в Telegram. Сообщается о перекрытии гражданами трассы Ереван-Севан.

Напомним, массовые митинги оппозиции начались в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице "Марриотт" была проведена попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николой Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.

В воскресенье утром полиция в Ереване начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. В общей сложности к полуночи в городе были задержаны около 350 участников протеста. Накануне и в Москве полиция задержала несколько десятков человек на акции солидарности с оппозицией Армении.

Очевидцы: группа людей в форме ВС Армении присоединилась к протестующим в Ереване

Группа людей в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Армении, в понедельник неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

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Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом". На YouTube есть видео с военными в рядах демонстрантов.

По данным "Радио Азатутюн", к студентам, которые проводят шествие в Ереване, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.

Министерство Армении уже резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Против нарушивших устав военнослужащих ведомство пообещало принять санкции.

Из центра Еревана ведутся онлайн-трансляции.

Главы Минобороны и Минюста Армении сдержаны: граждане имеют право на мирные собрания

Армия Армении может быть привлечена к решению внутригосударственных проблем "только в случае объявления чрезвычайного режима в стране", заявил министр обороны республики Виген Саркисян на пресс-конференции в понедельник.

"Я не говорю, что у правительства есть такой план, я просто объясняю процедуру. Если в стране объявят чрезвычайный режим, тогда по Конституции армия может вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями", — сказал глава Минобороны страны. Он также добавил, что "такой необходимости сейчас нет, и, я надеюсь, что в дальнейшем не будет".

В то же время Виген Саркисян назвал демагогией призывы демонстрантов к правоохранительным органам перейти на сторону митингующих. Он отметил, что подобные действия были бы равносильны предательству родины. "Я выполняю определенные функции. Если даже теоретически представить, что правительство отправлено в отставку, я продолжаю выполнять функции. Ожидать, что я сложу с себя полномочия в этой ситуации, означает просто не представлять систему. Министерство обороны, полиция и СНБ обязаны действовать профессионально, независимо от того, как выглядят в чьих-то глазах. Но если бы я поступил так, уверен, что большинство сограждан посчитало бы несерьезным человеком", — отметил Саркисян, которого цитирует сайт "Еркрамас".

Армения признает и уважает право граждан на проведение мирных собраний, заявил министр юстиции республики Давид Арутюнян на пресс-конференции в Ереване для иностранных СМИ. По его словам, даже незаконные собрания, о которых не было заранее объявлено, являются правом, которое граждане могут реализовать, передает "Интерфакс".

"Хотя это не означает, что невыполнение требований закона не приводит к соответствующей ответственности. Есть также случаи, когда мирные собрания могут быть прекращены, когда несоразмерным образом ограничиваются конституционные права и свободы других. Вчера полиция приняла такое решение. Любой призыв не подчиниться этим требованиям приводит к ответственности", — отметил глава Минюста.

Он также заявил, что проведение акций в ночное время, близ жилых зданий, шум также могут рассматриваться как ограничение конституционных прав других граждан. "Я рад, что на вчерашнем митинге прозвучали призывы не ограничивать свободы других и сохранять мирный характер акций", — отметил Арутюнян.

МВД: демонстранты избили пятерых полицейских в Аштараке

Оппозиционные активисты напали на полицейских в армянском городе Аштарак. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции.

"Полицейские несли службу, когда на них напала группа демонстрантов и сильно избила. Пять полицейских получили разной степени телесные повреждения", — говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что "по факту избиения сотрудников полиции возбуждено уголовное дело", передает ТАСС.

Продажи туроператоров в Армению снизились

Российские туристы не аннулируют уже оплаченные туры в Армению из-за происходящих там протестов против правительства, но продажи у турфирм снизились, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"За время проведения протестных акций в Ереване не произошло ни одной аннуляции туров. Основные групповые заезды будут выполняться на майские праздники, поэтому туристы не спешат отменять поездки в надежде, что ситуация урегулируется до этого времени. Туроператорам не поступает заявок и о досрочном прекращении туров", — сообщили в АТОР.

В ассоциации отметили, что туроператоры строят программы так, чтобы экскурсионные маршруты не проходили через места проведения акций в центре Еревана. При этом, по данным туркомпаний, все коммерческие заведения, находящиеся поблизости, продолжают свою работу в обычном режиме.

"В то же время продажи туров в Армению серьезно снизились. Если раньше туроператоры получали десятки заявок в неделю, то на прошлой неделе некоторые игроки наблюдают практически полную остановку продаж по Армении. Правда, речь идет не о значительном турпотоке. Организованный спрос на Армению ежегодно растет, но массовым его пока назвать нельзя", — подчеркнули в АТОР.

По данным Росстата, в 2017 году Армению посетили 368 тыс. российских граждан, на 27,8% больше, чем годом ранее. По оценке АТОР, до половины этого количества могут составлять туристы, порядка 80% из которых едут самостоятельно, без помощи туркомпаний.

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