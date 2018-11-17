17.11.2018, 11:11

ФОТО и ВИДЕО: В экологически неблагополучном районе Москвы загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России

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NEWSru.com
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ФОТО и ВИДЕО: В экологически неблагополучном районе Москвы загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России
Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") в районе Капотня утром в субботу случился пожар. Информация о возгорании на одной из двух крекинговых установок поступила в МЧС в 7:26. По данным источник а РИА "Новости" в экстренных службах столицы, были зафиксированы два очага горения высотой более 10 метров, расстояние между ними составляет 50 метров.

В Минэнегрго сообщили, что в 8:20 пожар был локализован, передает "Интерфакс". В МЧС утверждают, что облако дыма от пожара на заводе не распространяется на жилые кварталы, угрозы людям нет. Персонал был эвакуирован, на пожаре никто не пострадал.

На месте работает мобильная лаборатория МЧС. "Превышения вредных веществ не выявлено", — заявили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Причины пожара установит техническая экспертиза. Заместитель генерального директора завода Роман Романов сообщил журналистам, что пожар мог произойти из-за деформации в печи установки по переработке нефтепродуктов. "Предварительно, внутри печи произошла какая-то деформация", — сказал он.

Он добавил, что поврежденная печь "отсечена" от систем. "По трубопроводу на установку подается инертный газ — азот — для вытеснения остатков нефтепродуктов", — пояснил Романов.

В экстренных службах добавили, что рассматривается несколько версий пожара, среди них нарушение технологического процесса. "Эта версия рассматривается наравне с другими", — сказал собеседник ТАСС. В числе других версий — неосторожное обращение с огнем.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял ситуацию на личный контроль. "На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле", — написал он в Twitter.

Установка каталитического крекинга используется для переработки нефти для получения моторного топлива, масел и других продуктов. Пожару был присвоен третий номер сложности. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил журналистам о снижении интенсивности пожара. Как передает корреспондент "Интерфакса", открытого пламени из-за территории завода уже не видно. Над очагом возгорания виден черный дым.

В тушении пожара задействовано более 160 человек, передает ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения. Возгорание тушат при помощи пеноподъемников. Они подают воздушно-механическую пену для тушения пожаров в резервуарах с горючими жидкостями или в помещениях на высоте. Пеноподъемник представляет собой один или несколько пеногенераторов, смонтированных на специальном подъемном устройстве.

Работа горящей крекинговой установки на Московском НПЗ в Капотне остановлена. На заводе утверждают, что автоматизированная система промышленной безопасности сработала штатно, удалось не допустить распространения огня на другие объекты. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место, добавил представитель завода.

МНПЗ входит в число крупнейших предприятий России по объемам нефтепереработки. Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая, в том числе, Московский авиаузел. Предприятие перерабатывает 11 млн тонн нефти в год. Площадь завода составляет 286 гектаров, на территории имеется более 30 технологических объектов, общая численность сотрудников — 2100 человек.

В 2011 году "Газпром нефть" начала модернизацию МНПЗ, чтобы улучшить стандарты производства и экологической безопасности. Общий объем инвестиций в этот процесс составил 250 млрд рублей.

"Огромное количество людей, которые проживали вокруг этого завода, постоянно жаловались на экологическую обстановку. Благодарен руководству, что пошли навстречу и в 2011 году начали модернизацию", — сказал мэр Москвы при посещении завода в августе для осмотра строительства комбинированной установки переработки нефти "Евро+", которая должна снизить воздействие вредных выхлопов на атмосферу. Завод потратил на нее около 98 млрд рублей.

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Собянин выразил надежду, что новая установка заработает в полную мощность в 2019 году, "и выбросы в атмосферу уменьшатся в два раза". Мэр тогда отметил, что при первом посещении МНПЗа у него остались негативные впечатления: "отстойники, много выхлопов в атмосферу". "Сегодня завод стал намного лучше. Сбрасывание [нефтепродуктов] в Москву-реку очень маленькое", — заявил он.

Между тем российское отделение Гринпис в начале ноября писало о проблемах с контролем за источниками выбросов в районе МНПЗ. Расследование экозащитников началось после того, как в конце лета станции "Мосэкомониторинга" несколько недель подряд фиксировали в воздухе высокий уровень сероводорода.

"Наиболее четкую цикличность мы увидели на станциях вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в районе Капотня — одного из потенциальных источников выбросов сероводорода в столице", — говорится в материале Гринпис.

В управлении Росприроднадзора по Центральному федеральному округу организации заявили, что на МНПЗ нет резервуаров для хранения сероводорода, так как само хранение не предусмотрено технологическим процессом. "Но на самом деле сероводород — это побочный продукт нефтепереработки, а выбросы этого газа не раз фиксировались контрольными органами", — отметили в Гринпис.

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