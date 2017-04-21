ФОТО И ВИДЕО: В центре Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

Один полицейский убит и еще двое ранены в результате стрельбы в центре Парижа на Елисейских полях вечером в четверг, 20 апреля. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

По неподтвержденным данным, второй полицейский скончался позднее от полученных ранений, однако официальной информации об этом нет. Елисейские поля на данный момент перекрыты, несколько центральных станций метро закрыты, а над центром города барражирует вертолет.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку и был застрелен полицией. Ранее полиция предполагала, что у преступника мог быть сообщник. Правда, министерство внутренних дел до сих пор не исключает до конца такую вероятность. Между тем Reuters сообщает, что полиция уже получила ордер на арест предполагаемого сообщника, который прибыл в Париж из Бельгии на поезде.

Атака на полицейских

Президент Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в связи с событиями на Елисейских полях. Около полуночи он выступил перед журналистами, выразив соболезнования близким погибшего полицейского и его раненых коллег. Он также заявил, что уверен в террористической природе атаки.

Министерство внутренних дел Франции подчеркивало до этого, что пока рано говорить о мотивах преступников. При этом пресс-секретарь ведомства Пьер-Анри Бранде заявил, что нападение было направлено против сотрудников полиции. По его словам, мужчина вышел из машины и начал стрелять по автомобилю, где находился полицейский, и убил его. Затем он пытался сбежать с места преступления, но натолкнулся на других полицейских, открыл по ним огонь, ранив двоих, и был застрелен ответным огнем.

Расследование открыто антитеррористическим подразделением прокуратуры. По информации агентства Reuters, полиция проводит обыски в доме убитого. По некоторым данным, он попадал ранее в поле зрения служб безопасности в связи с экстремизмом.

В полиции первоначально заявляли, что речь может идти о террористическом акте, однако три источника в правоохранительных органах говорили Reuters, что это могла быть попытка вооруженного ограбления.

Стрельба из автомата Калашникова

Агентство Reuters приводит слова очевидца, который видел, как мужчина вышел из машины и открыл огонь из автомата Калашникова, застрелив полицейского.

Один полицейский убит и еще двое ранены в результате стрельбы в центре Парижа на Елисейских полях вечером в четверг, 20 апреля. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

По неподтвержденным данным, второй полицейский скончался позднее от полученных ранений, однако официальной информации об этом нет. Елисейские поля на данный момент перекрыты, несколько центральных станций метро закрыты, а над центром города барражирует вертолет.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку и был застрелен полицией. Ранее полиция предполагала, что у преступника мог быть сообщник. Правда, министерство внутренних дел до сих пор не исключает до конца такую вероятность. Между тем Reuters сообщает, что полиция уже получила ордер на арест предполагаемого сообщника, который прибыл в Париж из Бельгии на поезде.