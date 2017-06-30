ФОТО и ВИДЕО: В Берлине сильные ливни с грозой парализовали авто и авиадвижение

Проливной дождь с грозой парализовал движение автотранспорта в столице Германии и привел к задержкам и отменам авиарейсов в берлинских аэропортах Тегель и Шенефельд.

Как передает ТАСС, правоохранительные органы объявили чрезвычайное положение в городе. И немудрено — берлинские спасатели получили более 700 сообщений об авариях, затопленных улицах, подвалах и гаражах, станциях метро, а также других чрезвычайных происшествиях.

Тревожные сообщения продолжают поступать, а синоптики не обещают улучшения погоды. В отдельных районах германской столицы выпало до 100 литров осадков на квадратный метр.

На три часа полиция частично блокировала движение по оживленному автобану а100 из-за затопленного участка на окраине Берлина. Обычно здесь ежедневно проезжают более 160 тысяч автомашин.

Остановлено движение поездов на двух линиях берлинской подземки, потому что массы воды затопили железнодорожные пути.

Потоки воды обрушилась и на другие земли Германии. Сильные дожди, в частности, привели к значительному повышению уровня воды в реках и затоплению улиц в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Тюрингии. В Потсдаме под водой оказались несколько главных улиц и образовались многокилометровые пробки.

Метеорологические прогнозы, между тем, сообщают, что проливные дожди в Берлине и его окрестностях, а также на юге Германии в ближайшее время продолжатся.