ФОТО и ВИДЕО: В Армении возобновились протесты: начинают перекрывать дороги

Рано утром 2 мая в Армении продолжились массовые протесты против правящей Республиканской партии, которая накануне отказалась проголосовать за кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Жители села Паракар, что примерно в 12 км от Еревана, 2 мая утром перекрыли автотрассу из столицы в международный аэропорт "Завртноц".
На месте акции находится спецназ, силы полиции, однако каких-либо активных действий не предпринимается. Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт, передает "Интерфакс",
С раннего утра в Ереване перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс в республике. Как сообщает "Радио Азатутюн", акции гражданского неповиновения возобновились сегодня и в других городах Армении. На улицы вновь вышли студенты.
Накануне парламент Армении не смог избрать главу оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать правящая Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.