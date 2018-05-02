ФОТО и ВИДЕО: В Армении возобновились протесты: начинают перекрывать дороги

Фракция "Елк" сообщила, что 2 мая обсудит с оппозиционной фракцией "Царукян" и фракцией "Дашнакцутюн" вопрос совместного выдвижения на пост премьера Армении кандидатуры Пашиняна. Второй этап выборов премьера Армении должен состояться 8 мая на специальном заседании парламента.

После голосования Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование — признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", — сказал Пашинян 1 мая на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.

AP

"Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии", — сказал политик.

Напомним, с 13 апреля в Ереване и других городах Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, однако исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. После этого протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.