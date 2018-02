ФОТО и ВИДЕО: Стрельба в школе во Флориде: 17 человек погибли

В средней школе Марджори Стоунман Дуглас в города Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба. По предварительным данным, в ходе инцидента пострадали десятки человек, сообщает местный телеканал WSVN 7News. Позднее стало известно о том, что в результате происшествия погибли 17 человек.

На кадрах телеканала ABC с места событий видно, как дети выбегают за школьную ограду и бросаются врассыпную. Здание школы окружено полицией. К месту происшествия уже приехали сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Вскоре телеканал CNN сообщил о том, что два человека скончались. В близлежащие госпитали после стрельбы были доставлены 14 человек.

Данные американских СМИ о пострадавших разнятся: число раненых в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан. По предварительным данным, это один из бывших учеников школы, который действовал в одиночку. Как заявили местные власти, преступник был госпитализирован.

Журналисты USA Today со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов пишут о том, что преступником является 19-летний Николаус Круз, который ранее был исключен из этой школы из-за проблем с дисциплиной.

Как заявил шериф полиции Скотт Исраэль, Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и "бесчисленными патронами". Молодой человек был задержан в нескольких километрах от учебного заведения спустя два часа после стрельбы.

"12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - сообщил шериф.





BREAKING: Authorities are responding to reports of a shooting at a high school in Parkland, Florida. This is a developing story. https://t.co/0KpCmq0gMe pic.twitter.com/VQxuZ0iOdq — CNN (@CNN) February 14, 2018





MORE: SWAT teams are continuing to clear buildings at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida following shooting, Broward County Sheriff Scott Israel says https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/Ba0Z0BCRYa — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018





Расследованием занялось ФБР

Региональное отделение Федерального бюро расследования (ФБР) в штате Флорида уже взяло на себя руководство расследованием причин и обстоятельств стрельбы в школе Паркленда.

"Обычно ФБР вмешивается в ситуацию, если речь идет о терроре. Федералы проводят расследование вместе с правоохранительными органами на местах по факту террористического акта, пока не будет доказано обратного. Это стандартный протокол", - пояснил сенатор Билл Нельсон.

При этом американский парламентарий подчеркнул, что на данный момент не может идти речь о том, что 19-летний подросток, устроивший стрельбу в школе, имеет отношение к какой-либо террористической организации.

"Я не это имел в виду. Я отвечал на вопрос, почему именно ФБР возглавило расследование. Речь идет о нападении на массу людей", - объяснил Нельсон в ответ на соответствующий вопрос журналистов американского телеканала CNN.

Трамп выразил соболезнования жертвам трагедии

На трагедию во Флориде уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, ни один учитель или кто-либо другой не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", - говорится в сообщении на официальной странице президента в Twitter.

Вскоре после произошедшего глава государства поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом. "Мы работаем вместе с правоохранительными органами, которые занимаются расследованием ужасного происшествия во Флориде", - отметил глава Белого дома.