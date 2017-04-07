ФОТО и ВИДЕО: США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе, где находились российские военные

США нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, передает в четверг агентство Associated Press.

По данным американских властей, около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс. В сообщении отмечается, что, по информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.

Отмечается, что это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность

Ранее зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия получает прямые сигналы о подготовке США военной операции против Сирии в связи с последними событиями в Идлибе.

Президент США заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучивали жесткие предупреждения сирийскому правительству.

На базе были российские военные

США предупредили Россию о готовящемся ракетном ударе по базе сирийской правительственной армии в Хомсе, сообщает в четверг Пентагон, передает CBS News.

"Российские силы были уведомлены об ударе по установленному каналу по деконфликтации (предупреждении инцидентов — ИФ)", — заявил официальный представитель военного ведомства Джефф Дэвис. По его словам, "американские военные планировщики предприняли меры предосторожности с тем, чтобы свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме".

При этом, согласно информации CNN, во время атаки на базе находился российский военный персонал.

Согласно заявлению Пентагона, целью аваиудара стал аэродром Шайрат. 59 "Томагавков" были выпущены по самолетам, складам с горючим и боеприпасами, а также системам противовоздушной обороны и радарам.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

США обвинили в пособничестве террористам

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази заявил журналистам, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе играет на руку террористам в Сирии.

Он отметил, что этот удар "служит целям вооруженных террористических группировок".

Чиновник сказал, что авиабаза использовалась для борьбы с террористической группировкой ИГ. По его словам, серьезных человеческих жертв нет, но базе нанесен материальный ущерб.

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе есть погибшие и раненые, пишет агентство Associated Press со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Он не сообщил точное количество погибших и пострадавших, отмечается агентство.

По словам губернатора, огонь велся по воздушной базе Хомса более часа.

Барази сообщил, что в настоящий момент осуществляется эвакуация и перевозка пострадавших в результате ракетного удара.

"Он назвал воздушную базу, которая находится в 45 км от города Хомс, "опорной базой" в рамках борьбы Сирии с терроризмом", — подчеркивается в сообщении.

Химическая атака в Идлибе

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Позже в Минздраве Турции сообщили, что экспертиза жертв химической атаки выявила отравление нервно-паралитическим газом зарин.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ, в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.