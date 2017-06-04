ФОТО И ВИДЕО: Сотни болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в Турине

В давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между ”Реалом” и ”Ювентусом” (4:1) в Турине пострадали около тысячи фанатов итальянского клуба. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство ANSA.

Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков. Давка возникла из-за петарды, которую взорвал подросток с криками о бомбе. Среди пострадавших есть ребенок. Он получил травмы головы и грудной клетки и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

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Полиция задержала двух мародеров, которые опустошали сумки, брошенные убегавшими из фан-зоны болельщиками.

Ранее сообщалось, что в результате давки пострадали около 600 фанатов ”Ювентуса”. Полиция вела поиски пропавшего трехлетнего ребенка.

3 июня туринский ”Ювентус” на стадионе ”Миллениум” в Кардиффе (Уэльс) проиграл ”Реалу” в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

Этот финал стал для ”Старой синьоры” пятым проигранным подряд.