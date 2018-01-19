ФОТО и ВИДЕО: Путин окунулся в прорубь — ранее подобные снимки с крещенских купаний не публиковались

Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях во время посещения монастыря Нило-Столобенская пустынь на Селигере, об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает ”Интерфакс”.

Путин также посетил часть литургии в соборе монастыря. По словам Пескова, президент ”на протяжении ряда лет окунается в прорубь”. Стоит отметить, что ранее фотографии с мероприятия не публиковались, в этом году около иордани присутствовали как фотограф, так и оператор.