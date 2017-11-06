ФОТО и ВИДЕО: При стрельбе в баптистской церкви в Техасе погибло 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио сообщает в воскресенье BBC News.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата.

При этом в полиции уточнили, что речь идет о числе жертв, не считая самого стрелка, который тоже погиб. Кроме того, по данным американских СМИ, еще 20 человек ранены.

Телеканал CBS ранее сообщил со ссылкой на собственные источники, что имя стрелявшего — Девин Патрик Келли.

По информации CBS, этот человек с 2010 по 2014 год служил в ВВС США, но потом по решению военного трибунала был уволен с военной службы с лишением прав и привилегий. 5 лет назад он был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка, сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.

Она уточнила, что "Девин Келли получил два обвинения по статье 128 Единого кодекса военной юстиции". Стефанек также рассказала, что "Келли был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев".

Очевидцы сообщили американским журналистам, что речь шла о молодом человеке, на вид старше 20 лет. Он начал стрелять еще на подходах к церкви, причем один из местных жителей открыл ответный огонь. Потом преступник вошел в церковь и начал стрелять уже там. По некоторым данным, он покинул место происшествия на машине, но позже был убит.

По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, подозреваемый был найден мертвым в машине. Мартин отметил, что полиция пока не определила, умер ли мужчина в результате выстрела в себя или его застрелили местный житель.

Кроме того, подозреваемый был одет во все черное, на нем был бронежилет, рассказал журналистам Мартин.

"Нападение произошло в 11:30 по местному времени (20:30 по Москве — ИФ). В это время в церкви шла воскресная служба", — говорится в сообщении. Десятки человек ранены.

"Территория возле церкви оцеплена и заблокирована. Друзья и близкие (пострадавших) ждут и надеются услышать, что их любимые в порядке", — цитирует британская телерадиокорпорация слова находящегося на месте журналиста.

"Мы молимся за всех, кто пострадал от этого дьявольского действа. Спасибо полиции за их быструю реакцию", — сказал губернатор Техаса Грег Эббот.

Высокопоставленный член следственной группы Пэт Милтон в свою очередь сообщил, что представители власти пытаются определить мотив поступка стрелявшего.