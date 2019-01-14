ФОТО и ВИДЕО | Мэра Гданьска ранили на благотворительном концерте

Нападавший ворвался на сцену, когда Адамович произносил речь, и несколько раз ударил мэра острым предметом, вероятно, ножом. Адамовичу попытались оказать первую помощь на месте происшествия, после чего забрали в больницу, пишет издание Onet. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Нападавшего задержали. Как сообщает Gazeta Wyborcza, перед тем, как его увели, он успел выкрикнуть в микрофон, что его зовут Стефан (фамилия прозвучала неразборчиво). Он сказал, что, будучи невиновным, отсидел срок в тюрьме, что его пытала ”Гражданская платформа” и что именно за это умрет Адамович.

Павел Адамович является мэром Гданьска с 1998 года. В 2017-2018 годах он вел блог на русском языке на сайте ”Эха Москвы”.