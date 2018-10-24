24.10.2018, 10:20

ФОТО и ВИДЕО: Десятки людей пострадали в метро Рима перед матчем Лиги чемпионов "Рома" — ЦСКА

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NEWSru.com
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CSKA
CSKA Foto: Claudio Peri, AP

Не менее 30 человек, включая российских болельщиков, пострадали в результате ЧП в метро Рима, произошедшего незадолго до начала футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между местным клубом "Рома" и московским ЦСКА.

"Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения", — цитирует ТАСС представителя посольства РФ в итальянской столице.

В момент ЧП на центральной станции метро Repubblica находились российские болельщики армейского клуба, направлявшиеся на матч на стадион "Олимпико", рассказал сотрудник дипмиссии. В римские больницы доставлены 19 пострадавших, один с ампутированной ступней, передает агентство.

"Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались", — сообщил представитель посольства. Он добавил, что консульский отдел находится в контакте с итальянскими властями и готов оказать любую необходимую помощь пострадавшим соотечественникам.

По словам свидетелей ЧП, эскалатор начал быстрое движение, и находившиеся на нем люди не успевали сходить, внизу началась давка. По данным итальянского издания Il Messaggero, один из болельщиков лишился части ноги в результате происшествия.

К закрытой после инцидента станции метро прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи, которая предположила, что поведение болельщиков могло привести к поломке эскалатора. "По свидетельствам очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе", — сказала глава города.

В то же время издание Championat.com публикует рассказ одного из очевидцев произошедшего: "Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Работникам метро понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит".

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На месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи, пожарные расчеты и десятки полицейских. Некоторые россияне из числа участников инцидента, несмотря на произошедшее, отправились на стадион. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, армейские фанаты находились в приподнятом настроении, однако сильно пьяных среди них не замечено.

Российский футбольный союз (РФС) уже объявил о готовности оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Официальный фан-клуб армейцев организовал сбор средств пострадавшим в результате инцидента в римском метро.

Фанаты "Ромы" и ЦСКА подрались перед матчем

Помимо инцидента в метро, перед матчем произошли столкновения болельщиков "Ромы" и ЦСКА. По данным местных СМИ, полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать драчунов. Также сообщалось, что один из россиян получил ножевое ранение в драке, но в российском посольстве в Риме эту информацию опровергли.

Матч между "Ромой" и ЦСКА на стадионе "Олимпико" завершился уверенной победой римлян со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что на трибунах будет находиться около 1,5 тысячи болельщиков из России.

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