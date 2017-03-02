ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Вильнюсе снесли заборы миллионеров — за бензопилу взялся сам мэр

В Литве, в Вильнюсе 2 марта начали сносить самовольно построенные заборы на набережной реки Вилия (Нерис), в престижном столичном районе Жверинас, на ул. Бирутес.

В Вильнюсе некоторые жители увеличили свои участки за счет государственной земли. Вильнюсская мэрия решила вдоль набережной реки проложить велодорожку, но этому мешали самовольно построенные заборы и зеленые насаждения. 2 марта с раннего утра на этой территории были начаты работы.

Надеются, что живые изгороди и заборы на расстоянии 100 м удастся убрать в течение нескольких дней, и государственная земля будет освобождена, а через несколько месяцев начнут прокладывать велодорожку. На одном участке рабочих и глав мэрии лаем встретили пять больших псов.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что велодорожку планируют проложить в этом году: "Всем сегодня дается ясная весть, захват земли там, где хотели бы гулять вильнюсцы, вдоль реки, подходит к концу. Я не знаю, что эти люди думали, когда посадили живые изгороди из трех видов растений — туй, боярышника и елей".

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Мэр признал, что в Вильнюсе проблема захвата государственной земли — масштабная, таких участков сотни. Все жители получат письма с указанием, что делать, исследование мы уже провели".

По словам Шимашюса, жителям посылали предупреждения, но они не верили, что их заборы уберут: "Владельцам выслали письма, им дали полгода. Но мне кажется, часть людей настолько привыкла, что ничего не делают, поэтому ничего не предпринимала. Один владелец в последний день перед нашим приездом пытался выкопать туи. Когда накануне предупредили, что завтра приедем, только тогда поверил".

Кто эти люди, живущие в одном из самых красочных мест столицы? По данным Центра реестра, один из участков на этой территории принадлежит основателю компании Arimex, которая занимается распространением орехов и сухофруктов, Арнасу Юрскису.

Рядом с его участком на государственной земле растет густая живая изгородь, правда, оставлен узкий проход, через который можно попасть на территорию. Журналисты вместе с представителями мэрии обнаружили на государственной земле батут, качели. Другой участок у берега Нерис, по данным Центра реестра, принадлежит трем совладельцам: Снайге Урбоне, Ауримасу Рагялису и Витаутасу Рагялису. у каждого из них есть своя компания.

Урбоне принадлежит ЗАО по аудиту Meka, А.Рагялису — ЗАО Machas, сдающее в прокат автомобили, В.Рагялису — ЗАО по аудиту Apskaita. У всех компаний есть по несколько работников (у Meka — 1, у Machas — 2, у Apskaita — 2), все они находятся по одному адресу — у. Ширвинту, 34 A. Этот дом больше напоминает жилой, чем офисное здание.

На одном из участков журналистов и представителей мэрии встретили лаем собаки. По словам представителей мэрии, около участка на государственной земле стоит забор, бетонные столбы, калитка, выложена шашка и оборудован искусственный пруд. Участок принадлежит предпринимателю Вигантасу Слесорайтису. Он является главой энергокомпании Enerstena, а также является председателем правления компаний Kauno regiono keliai, Alma Littera и Kelprojektas.

Еще один участок принадлежит главе компании SKR Baltic Саулюсу Скребе. Он неоднократно уже имел дело с судами из-за подозрительного использования участков земли. По словам представителей НЗС, 13 апреля 2005 года участок проверили и установили наличие незаконного забора на государственной земле. Владельца обязали убрать заграждение. После повторной проверки выяснилось, что он этого не сделал.

22 мая 2012 года суд обязал владельца убрать забор и дровяной сарай с государственной земли. Сейчас забора уже нет. Другой участок принадлежит главе Tele2 Пятрасу Масюлису и его супруге. Но Масюлис утверждает, что забор — не его, он стоял там, когда Масюлис купил участок.

Сейчас Масюлис свой дом продает. По данным Центра реестра, там находится и участок земли, принадлежащий вдове Бронисловаса Лубиса, Лидии Лубене. Правда, он несколько выделяется на фоне других. Только его владельцам разрешили выкупить находящуюся рядом государственную землю.