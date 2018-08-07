07.08.2018, 16:57

ФОТО и ВИДЕО: Аэропорт Франкфурта частично эвакуировали из-за нарушителя


Интерфакс
EST

Службы безопасности провела спецоперацию на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщает во вторник Bild.

В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.

Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает издание.

В твиттере полиции Франкфурта-на-Майне уточняется, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала. В аэропорту была прекращена посадка на вылетающие рейсы.

Позднее полиция Франкфурта-на-Майне объявила о возвращении в нормальный режим работы аэропорта.

"В зоны, затронутые инцидентом, вновь открыт свободный доступ, и работа аэропорта вновь возобновилась", — говорится в сообщении в твиттере местной полиции. Там поблагодарили пассажиров за проявленные понимание и дисциплину.

По некоторым данным, мужчина, нарушивший распорядок работы аэропорта, задержан.

Frankfurdi lennujaamas evakueeriti inimesei Foto: Lugeja foto
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