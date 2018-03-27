ФОТО и ФОТО: Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный на должность 5 марта, попросил прощения у собравшихся в центре Кемерова на акции памяти по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС.

"Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми. <…> Всегда в тяжелой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения. <…> Всегда в тяжелых ситуациях люди после этого <…> объединялись для решения общих задач, не для войны друг с другом, не для конфликта, объединялись для того, чтобы быть вместе, чтобы стать сильнее", — сказал он, встав на колени.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре. Опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.